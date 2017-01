foto Ansa

- Il gruppo Rcs ha registrato nel 2012 perdite per 509,3 milioni, rispetto al risultato negativo per 322 milioni nel 2011, dopo svalutazioni di immobilizzazioni per 435,1 milioni. Lo si legge in una nota dopo la riunione del Cda in cui, secondo fonti finanziarie, si sarebbe dimesso Paolo Merloni. Tra le ragioni del dissenso del presidente di Ariston Thermo ci sarebbero le scelte fatte sul piano finanziario dalla società, troppo premiante per le banche.