07:44

- Il primo ministro britannico David Cameron e la cancelliera tedesca, Angela Merkel, insistono sulla necessità per il G8, il cui vertice si terrà a giugno in Irlanda del Nord, di rafforzare la lotta contro l'evasione fiscale. "Hanno discusso in particolare di come i Paesi del G8 dovranno mostrare una leadership globale nell'adottare misure concrete in materia di evasione fiscale", si legge in una nota di Downing Street.