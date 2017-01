foto Ap/Lapresse

23:03

- Chiusura in equilibrio per Wall Street, col Dow Jones invariato a 14.865,06 punti. In leggero calo il Nasdaq, che cede lo 0,16% a 3.294,95 punti, e l'indice S&P500, che perde lo 0,28% a 1.588,86 punti. La Borsa di New York chiude comunque la sua miglior settimana in un mese.