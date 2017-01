Banche, c'è l'accordo sulla supervisione Bce

foto Afp 23:57 - E' stata trovata l'intesa politica all'Ecofin (il Consiglio europeo su economia e finanza) sul meccanismo di supervisione unica Bce delle banche. Superate quindi le resistenze della Germania che chiedeva una modifica dei Trattati prima di dare il via libera. La supervisione unica "si fa coi Trattati attuali, abbiamo l'accordo definitivo unanime dei ministri", ha spiegato il commissario Michel Barnier. - E' stata trovata l'intesa politica all'Ecofin (il Consiglio europeo su economia e finanza) sul meccanismo diunicadelle. Superate quindi le resistenze della Germania che chiedeva una modifica dei Trattati prima di dare il via libera. La supervisione unica "si fa coi Trattati attuali, abbiamo l'accordo definitivo unanime dei ministri", ha spiegato il commissario Michel Barnier.

Alla riunione è stato affrontato anche il caso Cipro. "Occorre che Cipro elimini le misure di restrizione sui capitali il prima possibile, perché non sono misure normali né per il mercato unico né per l'unione monetaria", ha detto il membro del board della Bce Jorg Asmussen al termine dell'Ecofin.