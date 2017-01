foto LaPresse

- Per l'Italia non sarà necessaria una nuova manovra economica. Lo ha assicurato Corrado Passera, che da Torino ha detto: "I conti sono strutturalmente in equilibrio". Il ministro dello Sviluppo economico ha però aggiunto: "Applicando alla lettera quello che è stato deciso nel Def (Documento di economia e finanza), i conti rispetteranno gli obiettivi europei. Se poi la politica farà cose diverse, sarà necessario adottare altre misure".