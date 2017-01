foto Ap/Lapresse

17:57

- Chiusura di seduta in ribasso per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che registra una perdita dell'1,50% a 15.780 punti. Negativo anche il Ftse All Share, che segna un calo dell'1,36% a 16.850 punti, mentre il Ftse Italia Star lascia sul terreno lo 0,28% a 12.144 punti. In rosso anche le altre Piazza europee, con Francoforte che cede l'1,6%, Parigi l'1,23% e Londra lo 0,49%.