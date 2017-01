foto Ansa Correlati A casa ma non cercano lavoro: sono tre milioni

Monti: "L'Italia non contagia nessuno"

Bce: disoccupazione senza precedenti 11:24 - A marzo l'inflazione rallenta ancora, con la crescita dei prezzi al consumo ferma all'1,6%, dall'1,9% di febbraio. Si tratta quindi di una nuova frenata dovuta soprattutto alla decelerazione annua dei carburanti. Lo rileva l'Istat rivedendo al ribasso la stima provvisoria, che dava l'inflazione all'1,7%. Su base mensile, il tasso risulta in crescita dello 0,2%. - Aancora, con la crescita dei prezzi al consumo ferma all'1,6%, dall'1,9% di febbraio. Si tratta quindi di una nuova frenata dovuta soprattutto alla decelerazione annua dei carburanti. Lo rilevaivedendo al ribasso la stima provvisoria, che dava l'inflazione all'1,7%. Su base mensile, il tasso risulta in crescita dello 0,2%.

Gli ultimi dati dicono dunque che, nel giro dei sei mesi, l'inflazione si è dimezzata: dal 3,2% di settembre siamo infatti passati all'1,6% di marzo, tornando così ai livelli di settembre 2010. E nel frattempo arrivano notizie positive sul fronte debito pubblico, sceso in febbraio di 5,2 miliardi per attestarsi a quota 2.017,6 secondo le rilevazioni della Banca d'Italia, mentre salgono le entrate tributarie.



Frenano benzina e gasolio - A marzo il prezzo della benzina su base annua sale dell'1,1%, in decisa frenata rispetto a febbraio (+3,3%), mentre la variazione tendenziale registrata per il gasolio risulta addirittura negativa, segnando un calo dello 0,5% (era a +1,3% a febbraio). Secondo l'Istat, si tratta per la verde del tasso più basso da ottobre 2009, mentre per il diesel è il minimo da novembre 2009. Guardando alle variazioni mensili, il prezzo della benzina sale dell'1,3% e quello del gasolio dello 0,1%.



Alimentari: a marzo aumento del 2,4% - Secondo Coldiretti, il carrello della spesa è meno caro perché si svuota dei prodotti base per l'alimentazione, dalla frutta (-4%) agli ortaggi (-3%), dal grana padano (-7%) al parmigiano reggiano (-3%) fino alla carne bovina, dove si segnala un calo delle macellazioni del 7% nel primo trimestre. Coldiretti commenta così i dati relativi all'inflazione diffusi dall'Istat, dai quali risulta che i prezzi degli alimentari sono cresciuti del 2,4%.



La riduzione del tasso di inflazione riflette, sottolinea Coldiretti, il clima di depressione nei consumi che ha variato non solo i menu, ma anche il livello qualitativo dei prodotti acquistati con 23 milioni di italiani che hanno fatto la spesa low cost. A marzo i prezzi addirittura scendono su base annua per il pesce fresco di mare di allevamento (-0,4%) mentre crescono per il pesce fresco di acqua dolce (+1,3%), per la farina e altri cereali (2,2%), per i vegetali freschi (2,5%), per l'olio d'oliva (2,7%), per i vini (4,1%), per le uova (6,1%) e per la frutta fresca (7,7%).



Bankitalia: giù il debito, su le entrate tributarie - Da Via Nazionale arrivano dunque notizie positive: la discesa del debito pubblico a 2.017 miliardi è dovuta alla diminuzione di 18,5 miliardi delle disponibilità liquide del Tesoro a 49,6 miliardi, parzialmente controbilanciate dal fabbisogno del mese di 13,1 miliardi.



Quanto alle entrate tributarie, a febbraio ne sono state contabilizzato nel bilancio dello Stato 27 miliardi, il 2,3% in più (0,6 miliardi) rispetto a quelle dello stesso mese del 2012.



Palazzo Koch scrive poi nel supplemento al bollettino statistico: "Nel mese di febbraio il costo del sostegno dei Paesi dell'area dell'euro in difficoltà è stato pari a 0,7 miliardi". Si tratta della quota di competenza dell'Italia dei prestiti erogati dall'Efsf, ossia la European Financial Stability Facility. Nel complesso, includendo anche i prestiti in favore di Stati membri dell'Unione europea monetaria erogati bilateralmente e il contributo al capitale dell'Esm (European Stability Mechanism), l'ammontare di tale sostegno ha raggiunto quota 43,7 miliardi.