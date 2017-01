foto LaPresse

09:20

- Piazza Affari apre in calo con il Ftse Mib che segna un -0,4% a 15.961 punti. In controtendenza vola Telecom Italia (+4%) in attesa di novità dalla trattativa con i cinesi di H3g intenzionati a entrare nel capitale della compagnia telefonica. Deboli invece Mediaset (-2,18%), Bper (-0,89%) e Saipem (-1,42%). In calo anche le altre Borse europee: Londra -0,16%, Francoforte -0,51% e Parigi -0,24%.