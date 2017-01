foto Ap/Lapresse

01:26

- Il governo di Cipro ha emanato un nuovo decreto che consente operazioni bancarie fino ad un massimo di 300.000 euro a livello nazionale e innalza la soglia per i pagamenti delle aziende all'estero da 5.000 a 20.000 euro. In tal modo riduce, in parte, i controlli sui capitali in vigore dal 28 marzo. Una misura presa per evitare una corsa agli sportelli, ha spiegato il ministro delle Finanze cipriota.