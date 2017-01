foto Ap/Lapresse

- Intesa Sanpaolo ha raggiunto un accordo con i sindacati per la gestione di 600 esuberi, dovuti a riorganizzazione e chiusura di società del gruppo. Lo riferiscono fonti sindacali. L'accordo prevede uscite con incentivi al pensionamento e all'accesso volontario al fondo di settore. Per la settantina di persone che andranno in pensione, l'istituto di credito si è poi impegnato a fare altrettante assunzioni a tempo indeterminato.