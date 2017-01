foto LaPresse

17:50

- La Borsa di Milano chiude in rialzo. Il Ftse Mib ha guadagnato lo 0,58% a 16.020 punti, mentre il Ftse All Share segna un +0,55% a 17.082,09 punti. Sulla stessa lunghezza d'onda delle altre Piazze europee, dopo un avvio debole, i listini hanno virato in positivo, sulla scia dell’Asia e delle attese per un possibile taglio di interesse da parte della Bce.