foto Ansa

11:48

- Il Tesoro ha venduto completamente i quattro miliardi in programma del nuovo Btp triennale in scadenza a maggio 2016, mentre è andata meno bene per il Btp a 15 anni con scadenza settembre 2028 (1,67 miliardi contro un massimo di due e un'offerta per 2,21). Il tasso dei primi è sceso al 2,29% dal 2,48% dell'asta precedente, mentre per i secondi è calato al 4,68% dal 4,90% della scorsa asta.