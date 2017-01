Borsa, chiusura in forte rialzo: +3%

foto Afp 18:14 - Chiusura in forte rialzo per Piazza Affari, dove il Ftse Mib guadagna il 3,19% a 15.928 punti, mentre il Ftse All-Share finisce a +2,94% a 16.988. La Borsa festeggia la caduta ai livelli più bassi da marzo dello spread tra Btp e Bund, che ha toccato i 300 punti base: la discesa del differenziale è legata anche all'ottimo esito dell'asta dei Bot a tre mesi, collocati con un rendimento al minimo storico dello 0,243% contro lo 0,765% di ottobre. - Chiusura in forte rialzo per Piazza Affari, dove il Ftse Mib guadagna il 3,19% a 15.928 punti, mentre il Ftse All-Share finisce a +2,94% a 16.988. La Borsa festeggia la caduta ai livelli più bassi da marzo dello spread tra Btp e Bund, che ha toccato i 300 punti base: la discesa del differenziale è legata anche all'ottimo esito dell'asta dei Bot a tre mesi, collocati con un rendimento al minimo storico dello 0,243% contro lo 0,765% di ottobre.

Lo spread tra il Btp e il Bund tedesco chiude infatti in calo a 300 punti base, dopo aver toccato un minimo di seduta a 299 punti. Il tasso sul titolo del Tesoro si attesta al 4,31%. La buona notizia che sembra trainare la giornata finanziaria è che il Tesoro ha collocato tutti i 3 miliardi di euro di Bot a 3 mesi con il rendimento medio che scende al minimo storico dello 0,243% dallo 0,765% dell'asta di ottobre 2012. Venduti anche tutti gli 8 mld di Bot a 1 anno con un rendimento medio calato allo 0,922% dall'1,280% di marzo.



Per i Bot trimestrali il precedente minimo storico del rendimento si era registrato a gennaio 2010 allo 0,369%. Il rapporto tra domanda e offerta è stato pari a 1,90 contro 2,79 dell'asta di ottobre. Per i Bot a 1 anno la domanda ha superato l'offerta di 1,64 volte contro 1,50 del collocamento di marzo scorso.