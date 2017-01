foto Ansa

10:08

- In una Grecia ancora in profonda crisi, al centro delle trattative tra Atene e la troika per dare il via libera a due ulteriori tranche del prestito resta lo spinoso problema dei licenziamenti nel settore pubblico, che Ue, Bce e Fmi chiedono insistentemente. Intanto per oggi è in programma un nuovo incontro fra il ministro delle Finanze, Yannis Stournaras, e i funzionari della troika per riprendere l'esame di tutte le questioni ancora in sospeso.