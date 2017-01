foto Ap/Lapresse

08:16

- la Borsa di Tokyo chiude in rialzo, con l'indice Nikkei in progresso dello 0,73% sulla scorta dell'ottimismo generato dal piano di espansione monetaria senza precedenti lanciato la settimana scorsa dalla Banca del Giappone. Bancari e immobiliari guidano il rialzo, ma offrono sostegno al mercato anche esportatori come Sharp Corp (+2,5%).