foto Ansa

19:21

- Tutti insieme contro gli evasori fiscali. L'Italia, la Francia, la Germania, la Spagna e la Gran Bretagna stanno lavorando a un progetto pilota per scovare chi evade le tasse e per prevenire le frodi al fisco: al centro del programma c'è lo scambio di informazioni tra i Paesi coinvolti. Ad esporre il funzionamento del piano sono i ministri dell'Economia dei cinque Stati nella lettera inviata alla Commissione Ue per illustrare il progetto.