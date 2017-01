foto Olycom

12:20

- "Diversi costruttori sono entrati in crisi profonda e hanno annunciato chiusure di stabilimenti e licenziamenti. Ma noi no: noi manterremo l'occupazione". Lo ha detto il presidente della Fiat, John Elkann, aprendo l'assemblea degli azionisti. "Gli obiettivi che ci eravamo prefissi per il 2012 sono stati tutti raggiunti o superati" ha quindi aggiunto l'a.d. di Fiat, Sergio Marchionne, prendendo la parola.