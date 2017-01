foto Afp

10:30

- A febbraio le retribuzioni contrattuali orarie restano ferme su base mensile ma crescono dell'1,4% su base annua, in lieve rallentamento su gennaio (+1,5%). Il dato tendenziale rimane sotto l'inflazione (all'1,9%), ma il divario si restringe a mezzo punto. E se le retribuzioni non crescono, a febbraio non si rinnovano nemmeno i contratti: sono fermi 47 accordi relativi a circa 5,4 milioni di dipendenti (il 41,6% del totale), in rialzo su dicembre.