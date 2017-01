foto Ap/Lapresse

20:35

- Il commissario Ue agli Affari economici, Olli Rehn, accoglie positivamente il decreto che sblocca 40 mld per pagare i debiti del settore pubblico. "Data la situazione considerevolmente migliorata dei conti italiani - afferma dopo l'incontro con il ministro dell'Economia, Vittorio Grilli - c'è margine per una liquidazione per gradi" dei debiti della pubblica amministrazione "senza mettere in pericolo la correzione sostenibile del deficit eccessivo".