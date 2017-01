Borsa, Milano chiude in lieve calo

foto Ap/Lapresse

18:00

- Chiusura in leggero ribasso per Piazza Affari, con il Ftse Mib che cede lo 0,05% a 15.243 punti. Il Ftse All Share lascia sul terreno lo 0,01% a 16.295 punti mentre il Ftse Italia Star perde lo 0,14% a 11.976 punti.