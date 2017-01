foto Ansa

16:16

- Cipro ha bisogno almeno di 75 milioni di euro per evitare il fallimento. Lo ha detto in Parlamento il tesoriere, Rea Georgiou, ricordando che i soldi servono per scongiurare il rischio di non poter pagare gli stipendi e le pensioni dei dipendenti pubblici. "Il deficit di cassa ad aprile è pari a 160 milioni di euro: 85 milioni in riserve non sono sufficienti e abbiamo bisogno - ha spiegato Georgiou - di un importo equivalente".