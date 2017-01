foto Ap/Lapresse

09:30

- Avvio di settimana in positivo per Piazza Affari. Alla Borsa di Milano il Ftse Mib guadagna lo 0,8% mentre il Ftse All Share lo 0,7%. Bene le banche grazie al calo dello spread. Un'apertura in linea con quella delle altre Piazze europee: Francoforte sale dello 0,13&%, Parigi dello 0,40%. Positiva anche Londra che guadagna lo 0,33%.