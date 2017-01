foto Ap/Lapresse

- "Una parte sostanziale" dell'economia globale adesso va meglio rispetto a un anno fa, ma alcuni rischi persistono. A pensarla così è il direttore generale del Fondo monetario internazionale Christine Lagarde. "La crescita continua a rafforzarsi e ad aumentare tra le economie emergenti e in via di sviluppo - riprende - e lo slancio sta per essere colto negli Usa". Lagarde ha però ammonito: "Sarebbe un errore pensare che tutti i rischi siano passati".