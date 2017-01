foto Ansa

18:13

- Un intervento "immediato" sui debiti della p.a. "è necessario, perché le imprese sono disperate e la situazione è tale che la cronaca ne dà tragiche conferme". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi. Il testo dei pagamenti della P.a. contiene "modifiche sostanziali. Non abbiamo il testo definitivo. Non abbiamo un giudizio compiuto ma in base alle prime informazioni ci sono stati certamente miglioramenti", ha aggiunto.