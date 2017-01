foto Ansa

17:04

- Il Tesoro vigilerà sul pagamento dei debiti della P.a. e, nel caso in cui ci fosse un "sforamento" sull'indebitamento, è pronto a intervenire con un taglio della spesa prevista o con "l'adozione di provvedimenti correttivi urgenti". Lo prevede la bozza del decreto sul pagamento dei debiti della P.a., che, per velocizzare i pagamenti, istituisce inoltre un fondo di 2 mld per gli enti che non possano far fronte ai debiti esigibili al 31/12/ 2012.