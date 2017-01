Cassa integrazione,Inps: 97 mln di ore a marzo

- A marzo le ore di cassa integrazione autorizzate dall'Inps sono state 97 milioni, con un aumento del 22,4% su febbraio e un calo del 2,8% su marzo 2012. Nei primi tre mesi dell'anno sono invece state autorizzate 265 milioni di ore di "cassa", con un aumento dell'11,98% sul primo trimestre 2012, nonostante il calo della richiesta per la cassa integrazione in deroga.

Il rallentamento delle autorizzazioni per gli interventi in deroga (Cigd), spiega l'Inps, è dovuto alla chiusura del gestione relativa al quadriennio 2009-2012 entro il 31 marzo 2013. "Il calo delle autorizzazioni non indica un calo delle richieste - precisa l'istituto - ma solo delle risorse utilizzabili". I 97 milioni di ore autorizzati a marzo si confrontano con i 99,7 di marzo 2012 (-2,8%) e i 79,2 di febbraio 2013 (+22,4%). Il dato congiunturale rispetta l'andamento degli ultimi anni che vede in marzo la cassa integrazione aumentare rispetto al mese precedente.

A marzo le ore di cassa integrazione ordinaria sono state 34 milioni con un aumento del 5% rispetto a febbraio (erano 32,3) e del 19,8% su marzo 2012 (erano 28,4 milioni). L'incremento è attribuibile in larga misura alle autorizzazioni riguardanti il settore industria, aumentate del 24,4% rispetto ad un anno fa, mentre più contenuto, rispetto a marzo 2012, è l'andamento delle richieste relativo al settore edile (+6,8%). Gli interventi straordinari (Cigs) di marzo ammontano a 43,1 milioni di ore, con un aumento del 11,1% rispetto a febbraio e una crescita del 27,8% su marzo 2012. Per la cig in deroga (CIGD) si registrano a marzo autorizzazioni per i 19,9 milioni con un aumento del 147,1% rispetto agli 8 milioni segnati a febbraio. Si registra invece un calo del 47,1% rispetto a marzo 2012 quando le ore autorizzate furono 37,6 milioni.