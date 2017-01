foto Afp

- Nel quarto trimestre del 2012 il deficit pubblico è migliorato: il rapporto tra debito e Pil si è praticamente dimezzato, calando, su base annua, di 1,2 punti all'1,4%. Si tratta del livello annuo più basso dal quarto trimestre 2000. Per quanto riguarda l'avanzo primario, nel 2012 è stato pari, in termini di incidenza sul Pil, al 2,5%, in miglioramento di 1,3 punti percentuali rispetto al 2011.