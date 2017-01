foto Ap/Lapresse

09:27

- Avvio positivo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,34% mentre il Ftse All Share registra un aumento dello 0,32%. Tra i principali titoli, si segnala in positivo Buzzi (+2,7%), con Generali che sale dell'1,1%. Vendite su Tenaris (-1%), Telecom in calo dello 0,4% dopo i rialzi di ieri.