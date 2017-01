foto Ap/Lapresse

19:06

- I sindacati Cgil, Cisl e Uil terranno una manifestazione unitaria davanti al Parlamento il 16 aprile per sollecitare il finanziamento della cassa integrazione in deroga. L'iniziativa è stata decisa dai segretari generali Susanna Camusso, Raffaele Bonanni e Luigi Angeletti. Per il 2013 manca circa un miliardo. Le organizzazioni dei lavoratori saranno insieme anche il 1 maggio a Perugia per la Festa del Lavoro.