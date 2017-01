foto LaPresse

17:44

- Chiusura in calo per la Borsa di Milano. Il Ftse Mib ha perso infatti lo 0,30% a 15.154,02 punti, mentre il Ftse All Share ha segnato un -0,27% a 16.222,04 punti. A frenare gli investitori le parole del presidente della Bce, Mario Draghi, che, nella conferenza stampa successiva alla decisione di lasciare i tassi invariati allo 0,75%, ha prospettato per la crescita rischi al ribasso.