foto Ap/Lapresse

09:29

- Avvio di seduta positivo per Piazza Affari. Alla Borsa di Milano l'indice Ftse Mib segna un rialzo dello 0,55% attestandosi a 15.282 punti. Per quanto riguarda le altre Piazze europee avvio invariato per Londra mentre Francoforte (+0,36%) e Parigi (+0,3%) aprono le contrattazioni in positivo.