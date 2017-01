foto LaPresse

08:32

- La Borsa di Tokyo recupera le perdite della prima parte della seduta e chiude in rialzo con il Nikkei che guadagna il 2,2%. Un risultato positivo arrivato dopo l'annuncio da parte della Banca centrale di una radicale revisione del meccanismo di politica monetaria, impegnandosi anche a raddoppiare in due anni il portafoglio di Etf e bond governativi, dando sostegno ai titoli che più beneficiano dell'inflazione come gli immobiliari e bancari.