foto Ap/Lapresse

18:00

- Seduta ampiamente negativa per la Borsa di Milano, la peggiore in Europa con Madrid. L'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita del 2,28% a 15.200 punti dopo una forte corrente di vendite nel finale. Male anche il Ftse All Share che registra un -1,88% a 16.621 punti. A pesare le prestazioni negative del settore del credito, con Unicredit, Mps e Finmeccanica che hanno perso anche il 4%.