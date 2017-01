Germania, boom di assunzioni tra gli over 60

foto Ap/Lapresse 11:56 - Sul mercato del lavoro tedesco è il momento della riscossa dell'esperienza con un boom delle assunzioni dei lavoratori ultrasessantenni. Lo rileva la "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Faz) citando i dati dell'Agenzia federale del Lavoro (BA), dai quali emerge che in un anno gli occupati tra i 60 e i 65 anni sono aumentati del 12,3%. Per la BA questo dimostra "una impressionante richiesta mai vista prima di lavoratori anziani specializzati". - Sul mercato del lavoro tedesco è il momento della riscossa dell'esperienza con un boom delle assunzioni dei lavoratori ultrasessantenni. Lo rileva la "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Faz) citando i dati dell'Agenzia federale del Lavoro (BA), dai quali emerge che in un anno gli occupati tra i 60 e i 65 anni sono aumentati del 12,3%. Per la BA questo dimostra "una impressionante richiesta mai vista prima di lavoratori anziani specializzati".

Over 60 + 81,7% nell'ultimo quinquennio - Secondo i dati della BA, a settembre 2012 erano 1,484 milioni le persone al lavoro di questa fascia di età. In totale il numero di tedeschi con un'occupazione stabile è cresciuto dell'1,5%, toccando a quota 29,4 milioni. Un trend che non si limita all'ultimo anno ma che addirittura mostra un balzo dell'occupazione di ultrasessantenni negli ultimi 5 anni, con un aumento di 667mila addetti e un progresso dell'81,7%.



Lavoratori anziani ben integrati - Per l'Agenzia federale del Lavoro questo è il segnale di una richiesta specifica di lavoratori specializzati con esperienza da parte delle aziende. Il dato rileva anche che in nessun altro Paese europeo, a eccezione della Svezia, gli ultra sessantenni sono così bene integrati nel mercato del lavoro come in Germania. Una conferma viene anche dal presidente dell'Associazione artigiani, Otto Kentzler, per il quale "proprio nell'artigianato le imprese necessitano dell'esperienza dei lavoratori più anziani".



Italia fanalino di coda - Secondo le ultime statistiche europee, in Italia il tasso di occupazione tra i 60-64enni è pari al 20%; nella Ue a 27 al 30%; in Germania al 40% e in Svezia addirittura al 60%.