Febbraio, disoccupazione in lieve calo: -0,1%

Dicembre, cresce l'incubo disoccupazione 12:28 - Lieve calo della disoccupazione a febbraio, con i senza lavoro che scendono a quota 11,6% dopo l'11,7% di gennaio, quando era stato toccato il massimo storico. Secondo l'Istat, i dati destagionalizzati e provvisori dicono dunque che su base mensile si assiste a una leggera diminuzione (-0,1%) di chi cerca un impiego. Nell'arco dell'anno però il tasso risulta in crescita, a +1,5%.

Anche il numero dei giovani senza lavoro risulta in frenata a febbraio: i disoccupati di età compresa tra i 15 e i 24 anni a febbraio sono il 37,8%, in diminuzione dello 0,8% rispetto a gennaio. Considerando l'anno, però, il dato risulta in crescita del 3,9%: in tutto sono 647mila i giovani che stanno cercando un impiego. Con questi numeri l'Italia si conferma il terzo Paese dell'Unione per disoccupazione giovanile, secondo i dati Eurostat.



Disoccupati, un esercito di quasi tre milioni di persone - Il totale dei senza lavoro a febbraio era pari a 2 milioni e 971mila, 28mila in meno rispetto a gennaio, mentre su base annua sono 401mila in più le persone che ora cercano un impiego. A febbraio gli occupati sono dunque 22 milioni e 739mila. La crescita riguarda soltanto le donne, sempre secondo i dati Istat. Su base annua però si sono persi ben 219mila occupati.



Area euro, disoccupazione ferma al 12% - Anche nell'Eurozona la situazione lavoro resta molto preoccupante. A febbraio si mantiene stabile il livello record dei senza lavoro, a quota 12%: in tutti i Paesi dell'area euro sono 19,071 milioni le persone senza un impiego, secondo i dati dell'Eurostat. A gennaio il dato era stato indicato all'11,9%, poi rivisto al 12%.



In tutti i Paesi della Ue a 27 il tasso di disoccupazione è del 10,9% (26,338 milioni di persone), in crescita rispetto al 10,8% di gennaio, mentre a febbraio 2012 la disoccupazione nei 17 Paesi della moneta unica era al 10,9%.



Il tasso più alto è quello della Grecia (26,4% a dicembre 2012), davanti alla Spagna (arrivata al suo record di 26,3%) e al Portogallo (stabile al 17,5% per il secondo mese consecutivo). Austria (4,8%), Germania (5,4%), Lussemburgo (5,5%) e Olanda (6,2%) sono i Paesi con il minor tasso di senza lavoro.



Disoccupazione giovanile, area euro al 23,9% - Tra i giovani i disoccupati sono il 23,9% nell'Eurozona: la situazione quindi è lievemente migliorata rispetto a gennaio, quando si era toccato il record del 24%, mentre nella Ue a 27 i senza lavoro restano al 23,5%, come nel mese precedente. In Spagna il primato assoluto con il 55,7% (55,4% a gennaio, 50,9% a febbraio 2012).



Disoccupazione Ue, livello inaccettabile - Il livello record di senza lavoro raggiunto nell'area euro è "una tragedia per l'Europa", avverte il commissario Ue per il Lavoro Laszlo Andor, come riferisce un portavoce. Il commissario auspica inoltre la messa in atto della "garanzia per i giovani" come strumento per ridurre il fenomeno tra gli Under 25.