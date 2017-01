foto Ap/Lapresse

10:05

- La Troika (Ue, Bce e Fmi) avrebbe autorizzato la Banca centrale cipriota allo sblocco del 10% dei depositi nella Bank of Cyprus. E' quanto scrive l'agenzia Bloomberg citando la radio cipriota. L'istituto centrale sta provando inoltre a convincere la Troika a "scongelare" il restante 40% dei depositi non oggetto del prelievo forzoso per la ristrutturazione del sistema bancario.