foto Ap/Lapresse

09:45

- Dopo un avvio in lieve rialzo, in area 347 punti, lo spread Btp-Bund imbocca la strada del ribasso e scende a quota 340 punti. Il rendimento è pari al 4,7%. Intanto le Borse europee sono tutte in leggero rialzo dopo il ponte pasquale con l'eccezione di Milano (-0,3%) che sconta le incertezze sulla situazione politica e la debolezza del comparto bancario.