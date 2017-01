foto Ap/Lapresse

09:12

- Avvio in leggero calo per Piazza Affari. Il Ftse Mib ha aperto le contrattazioni in ribasso dello 0,22% a 15.304 punti. La Borsa italiana tiene dunque nella prima seduta dopo quattro di chiusura per le vacanze pasquali che ha portato con sè la nuova proposta del presidente Giorgio Napolitano di un incarico a 10 saggi per la messa a punto di proposte in tema istituzionale e socio-economico.