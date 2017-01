foto Getty

15:47

- Forte dei record storici di due dei suoi indici principali la scorsa settimana, Wall Street ha avviato la seduta di lunedì all'insegna della prudenza nell'attesa della pubblicazione di indicatori dell'economia americana. Così il Dow Jones apre in ribasso dello 0,05% a 14.571,70 punti, il Nasdaq in progresso dello 0,02% a 3.268,57 punti mentre lo S&P 500 in flessione dello 0,07% a 1.568,07 punti.