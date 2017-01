foto Ansa

08:27

- Chiusura in netto calo per la Borsa di Tokyo con l'indice Nikkei che scende del 2,12% a quota 12.135 punti. Forte ribasso anche per il Topix che segna un -3,30% a 1000,57 punti. A pesare sui listini, l'aumento dello yen che penalizza gli esportatori, ma anche i dati sulla produzione dell'industria giapponese, non positivi quanto previsto dagli analisti.