Governo, timori per la reazione dei mercati

Gli analisti economici di alcune banche d'affari, citati dall'agenzia Ansa, non nascondo i timori per la riapertura delle Borse di martedì, dopo la decisione del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. "Ha il sapore di un'extrema ratio e le Borse apriranno sapendo che di fatto l'Italia non ha un governo, non aver trovato una convergenza non è un fatto positivo". "Qualche investitore estero potrebbe cominciare a spazientirsi", hanno aggiunto.

"Non mi aspetto una situazione allarmante - spiega un analista - ma qualche investitore estero potrebbe cominciare a spazientirsi e un po' di pressione sui mercati, con qualche ordine in vendita, lo potremo vedere". In generale però si prevede che gli investitori restino in una posizione attendista.