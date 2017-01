foto Ap/Lapresse

- Cipro è un caso unico, non un "modello" per eventuali nuovi salvataggi. E i conti dell'eurozona sono "al sicuro". Lo garantisce il ministro delle Finanze tedesco, Wolfgang Schauble, prendendo le distanze dal presidente dell'Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem, che a inizio settimana aveva parlato del piano per Cipro come possibile modello per altre crisi grazie al prelievo forzoso dai conti bancari.