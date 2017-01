Crisi, a Pasqua si rinuncia a hotel e ristoranti

foto Ansa Correlati Pasqua, poco sole e molte piogge sparse

La crisi si fa sentire anche sulle festività di Pasqua. Secondo la Coldiretti, meno di un italiano su cinque si concederà una vacanza con almeno una notte fuori casa. La maggioranza, infatti, opterà per la classica gita fuoriporta, visitando una città d'arte. Crollano quindi le tradizionali vacanze in cui si dorme fuori (-20%) e i pasti al ristorante (-3%). Il pranzo di Pasqua sarà consumato per più di otto italiani su dieci a casa.

Cambiano anche le abitudini a tavola: quest'anno sono infatti almeno 5 milioni gli italiani che cucineranno da soli i dolci tipici della Pasqua, con un calo degli acquisti di prodotti industriali pari al 12%.



Non a caso, uova di cioccolata e colombe industriali sono già in offerta con sconti che arrivano al 30%. In controtendenza, invece, gli acquisti delle materie prime per la preparazione "fai da te" come uova, farina, burro, zucchero e anche alcuni formaggi, ingredienti base di molti dolci locali.