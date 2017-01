foto Ansa

09:40

- Nicos Anastasiades, presidente di Cipro, ha ribadito che l'isola non ha intenzione di uscire dall'euro. "La crisi è stata contenuta. Non giocheremo con il futuro del nostro Paese", ha spiegato Anastasiades. Intanto tutte le banche hanno ripreso la loro attività, anche se sono comunque soggette a rigide restrizioni per quanto riguarda i movimenti di denaro. Questo per evitare una temuta fuga di capitali dopo il piano di salvataggio.