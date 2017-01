foto Ap/Lapresse

07:46

- La Borsa di Tokyo chiude in rialzo dello 0,50%, grazie alle buone notizie provenienti da Wall Street, con Dow Jones e S%P 500 ai massimi storici, e la schiarita sulla svolta della crisi di Cipro, all'indomani della riapertura delle banche in un contesto di relativa calma. L'indice Nikkei sale a 12.397,91 punti, malgrado la prudenza dei mercati per lo stallo della situazione politica in Italia.