Tariffe, da aprile calano i prezzi di luce e gas

foto Afp 18:07 - Dal primo aprile calano le tariffe del gas e dell'energia elettrica: le prime scenderanno, per la prima volta negli ultimi tre anni, del 4,2%, le seconde dell'1%. La decisione di ritoccare i prezzi è stata presa dall'Autorità per l'Energia, che ha inaugurato così il nuovo metodo di calcolo per il gas. Per una famiglia media si tratta di un risparmio complessivo annuale di circa 60 euro.

Il calo delle tariffe del gas, spiega il presidente dell'Autorità, Guido Bortoni, "è solo il primo passo della riforma": entro fine anno, infatti, "si arriverà a un calo di almeno il 7% della bolletta, con un risparmio complessivo di circa 90 euro a famiglia". Per Bortoni si tratta del "primo effetto concreto di questa riforma complessiva per trasferire ai consumatori i benefici derivanti dallo sviluppo di un mercato all'ingrosso del gas più concorrenziale in Italia".