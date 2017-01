C'è la crisi? Vado a vivere in riva al mare

- Pochi soldi in tasca e un futuro incerto davanti: il rinnovamento diventa allora l'unica risposta possibile. Secondo uno studio condotto dal sito "idealista.it" due italiani su tre si dicono pronti a cambiare innanzitutto la casa.

Il 64% degli italiani vorrebbe abbandonare la vita in condominio per una abitare in una villetta o altra soluzione indipendente. Anche casali, loft, cascine e masserie affollano la fantasia e i desideri degli utenti.

Se le aspirazioni non hanno limiti, una soglia invece c'è l'ha il budget. Circa metà dei partecipanti al sondaggio (il 47% per la precisione) dichiara di avere a disposizione massimo 200mila euro per comprare una nuova residenza, mentre il 21% resta affezionato all'affitto perché meno vincolante e più conciliabile con la precarietà degli stili di vita e del lavoro.



Ma quali sono le location preferite? Nonostante la crisi l'Italia si conferma la nazione più amata: l 72% degli intervistati comprerebbe casa nel Belpaese, preferendo nell'ordine, Toscana, Liguria, Puglia, Sardegna, Trentino Alto Adige. Il mare ottiene più del 40% dei consensi, seguito dalla città e poi dalla campagna.

Crisi ma non solo. A spingere a comprare una nuova casa c'è soprattutto il desiderio di felicità che il 59% degli italiani associa ancora al focolare domestico. I motivi che inducono al trasloco sono tanti: fuggire allo stress cittadino sta solo in terza posizione, preceduto dalla crisi economica (34%) e dalla voglia di dedicarsi a se stessi e ai propri interessi (52%).