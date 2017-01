foto Ansa

11:04

- Per i pagamenti dei debiti della P.a. il governo ipotizza un "ordine cronologico in due fasi: prima i soggetti non finanziari (le aziende) poi le banche". Lo dice il ministro dell'Economia, Vittorio Grilli spiegando che su questo sono in corso contatti con l'Abi. - Il governo potrebbe "pensare ulteriori tranche da effettuare man mano che le amministrazioni smaltiscono" i debiti pubblici pregressi".