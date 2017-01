foto Dal Web

09:11

- Piazza Affari apre in calo. Il Ftse Mib cede lo 0,21 a 15.326 punti. Tra le vendite Buzzi (-3%), Mps (-1,51%) che oggi riunisce il cda per il bilancio, Fiat (-1,24%) e le Industrial (-1,36%). Acquisti su Banco Popolare (+0,72%) e Intesa SanPaolo (+0,62%). Sfiora i 354 punti base lo spread tra Btp e Bund, segna ora 353,9 punti, oltre i 350 di ieri e in rialzo rispetto all'avvio di poco fa. Il tasso di rendimento è pari a 4,79%.