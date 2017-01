Cipro, Borsa chiusa e banche blindate

foto Ansa 11:07 - La Borsa di Nicosia non riaprirà i battenti neanche oggi. Lo hanno reso noto radio locali citando fonti della Borsa. Intanto c'è ressa alla riapertura delle banche dopo un blocco di 12 giorni dovuto al timore di fuga di capitali. Stamani, per la prima volta nella storia di questo Paese, si possono vedere delle guardie armate poste davanti alle succursali di alcune banche. E moltissima gente in fila. - La Borsa di Nicosia non riaprirà i battenti neanche oggi. Lo hanno reso noto radio locali citando fonti della Borsa. Intanto c'è ressa alla riapertura delle banche dopo un blocco di 12 giorni dovuto al timore di fuga di capitali. Stamani, per la prima volta nella storia di questo Paese, si possono vedere delle guardie armate poste davanti alle succursali di alcune banche. E moltissima gente in fila.

Una misura precauzionale nel timore di eventuali disordini o peggio che potrebbero avvenire alla riapertura degli sportelli, che resteranno aperti sino alle 18. Davanti ad alcune filiali moltissime persone in attesa, per lo più commercianti e professionisti con in mano numerosi assegni che non hanno potuto depositare per quasi due settimane.



Intanto, sono arrivati a Cipro dall'Europa quattro container contenenti in tutto 5 miliardi di euro in contanti per garantire liquidità alle banche locali. Caricati su grossi autocarri, i container sono stati trasferiti dall'aeroporto di Larnaca alla sede della Banca Centrale nella capitale con una scorta lunga 200 metri di blindati, motociclisti della polizia e agenti armati sorvegliati a vista dall'alto da elicotteri delle forze dell'ordine.